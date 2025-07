Controlli rafforzati a Tarquinia lido locali nel mirino

Giro di vite sui locali di intrattenimento del lungomare di Tarquinia lido, caratterizzato da una massiccia affluenza turistica. E proprio per vigilare sul sereno svolgimento della vita estiva nella localitĂ di vacanza, i poliziotti della Divisione amministrativa della questura di Viterbo e del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Tarquinia lido, inaugurato il "nuovo" Bonita Beach Club - Taglio del nastro e primi bagni al "Bonita Beach Club" di Tarquinia. Ieri, primo giugno, la cerimonia d'inaugurazione per lo stabilimento comunale al lido.

Al lido di Tarquinia il Festival delle birre artigianali - L'estate a Tarquinia entra nel vivo con un appuntamento che unisce birra e street food. Il 27 e il 28 giugno, infatti, è in programma "Fermento", il festival della birra artigianale della Tuscia e del Lazio.

Bolle d'amare, la degustazione di spumanti della Tuscia a Tarquinia Lido - Il 4 e il 5 luglio, a Tarquinia Lido si festeggia con "Bolle d'amare" un evento interamente dedicato alle migliori etichette spumantistiche della Tuscia e delle coste italiane.

Sicurezza a Tarquinia, il Sindaco rassicura: “Città sicura, rafforzati i controlli sulla movida” - A seguito di alcuni episodi di cronaca che hanno generato preoccupazione tra i cittadini, l’Amministrazione comunale di Tarquinia interviene con un messaggio ... Riporta laprimapagina.it

