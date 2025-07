Conto corrente diritto per tutti sì unanime della Camera

Le banche sono obbligate ad aprire un conto corrente a chiunque lo richieda e non potranno chiuderlo se è in attivo: con voto unanime – 254 sì – la Camera sancisce che il conto corrente è un diritto per tutti: potrĂ essere rifiutato solo in caso di motivi di sicurezza, come il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ma è uno strumento base di “cittadinanza” economico-finanziaria da garantire. Cosa prevede il disegno di legge sul conto corrente. Il disegno di legge in unico articolo, che mette insieme le proposte di Noi Moderati e della Lega iniziate nella scorsa legislatura e che dovrĂ essere approvato dal Senato, introduce un nuovo articolo del codice civile, il 1857-bis (Apertura e chiusura di un rapporto di conto corrente) e prevede che “fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni nazionali ed europee in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la banca non può in alcun caso esimersi dalla stipula di un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

