Conte ha deciso via due pilastri dello scudetto | cessione entro una settimana

A Dimaro si fatica, si corre, si suda. Il nuovo Napoli prende forma tra montagne e decisioni nette. Qualcuno potrebbe essere all’ultima estate in azzurro, ma niente drammi. Qui si va avanti solo con chi ha il passo giusto (LaPresse) – serieanews.com Il Napoli si sta allenando in Trentino, nel fresco di Dimaro. Il fresco è indispensabile, vista la durezza degli allenamenti che Conte sta imponendo ai suoi ragazzi. Del resto, lo sappiamo, la condizione fisica è fondamentale per il tecnico salentino e quindi in ritiro spreme i suoi ragazzi come dei limoni. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Conte ha deciso, via due pilastri dello scudetto: cessione entro una settimana

In questa notizia si parla di: conte - deciso - pilastri - scudetto

Neres a disposizione per il Parma, Conte ha già deciso la strategia: accadrà al Tardini! - Conte prepara la trasferta di Parma, dubbi di formazione per il mister: il ritorno di Neres gli consente una nuova variabile offensiva.

Parma – Napoli, Conte ha deciso: non si torna più indietro - Antonio Conte ha preso delle decisioni importanti per la gara del suo Napoli contro il Parma. Dopo il pareggio di domenica scorsa ottenuto allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Genoa di Patrick Vieira, di fatto, il Napoli ha di fronte a sé un altro match decisivo per la lotta scudetto con l’Inter.

Parma – Napoli, Conte ha ha già deciso: non si torna più indietro - In casa Napoli, in vista della gara di domenica sera contro il Parma, bisogna segnalare delle grosse novità .

Philip Billing ha salutato i tifosi del #Napoli con parole cariche di emozione e gratitudine. Il suo gol contro l'Inter resterà nella storia del quarto Scudetto. Vai su Facebook

Conte ha deciso, via due pilastri dello scudetto: cessione entro una settimana; Raspadori, l’uomo dei gol pesanti; Perché il Napoli di Conte deve credere allo Scudetto 24-25.

Napoli-Genoa, Conte: «Testa allo scudetto, tutto il resto è noia» - Genoa, Conte: «Testa allo scudetto, tutto il resto è noia» L'allenatore: «Lobotka ha ripreso ad allenarsi, non vorrei farne a meno perché è importante per i nostri meccanismi» ... Riporta ilmattino.it

Conte, la carica di mister scudetto - Il Mattino - È evidente che il nuovo Conte non è come il vecchio Conte juventino o interista, quello che se gli parlavi dello scudetto si irritava e sbraitava. Scrive ilmattino.it