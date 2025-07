Conta che passa la pazza | il teatro poetico contro l’oblio a I Nostri Miti di Pomigliano

POMIGLIANO D’ARCO, 23 LUGLIO 2025 – Quarto appuntamento della sesta edizione de “I Nostri Miti Festival”, Conta che passa la pazza conferma il successo della rassegna: dopo tre serate da tutto esaurito, anche questo spettacolo – attesissimo – si preannuncia come un nuovo trionfo. Inserito nel cartellone ufficiale degli eventi estivi “Pomigliano d’Estate”, lo spettacolo andrà in scena domani, giovedì 24 luglio alle ore 21, nella suggestiva cornice del Giardino dei Miti di Pomigliano d’Arco. Il festival, ideato da Totò Caprioli e giunto alla sua sesta edizione, si fregia del patrocinio della Regione Campania e dell’Amministrazione Comunale di Pomigliano d’Arco, a conferma del suo valore artistico e culturale per il territorio. 🔗 Leggi su Primacampania.it

