Concorso in Provincia approvata la graduatoria di merito

La Cisl Funzione Pubblica di Frosinone esprime grande soddisfazione per la conclusione delle procedure concorsuali avviate nel 2022 dall‚ÄôAmministrazione Provinciale di Frosinone per il reclutamento di figure tecniche e amministrative, dopo anni di stallo e incertezze.

Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: se si perde posto, si è assunti in altra scuola della provincia - Il vincitore di concorso non abilitato è assunto in ruolo nella scuola in cui sta svolgendo servizio a tempo determinato, in attesa di conseguire l'abilitazione, oppure in altra scuola della provincia in caso di contrazione di organico.

Extra in Tour, torna il concorso dedicato agli oli Evo della provincia di Benevento - Aprol Campania, organizzazione di produttori olivicoli campana, in collaborazione con Coldiretti Benevento e con il contributo del Comune di Montesarchio promuove per la seconda volta un concorso dedicato agli oli extra vergine della provincia di Benevento il 31 maggio 2025 presso il Museo Archeologico Nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio.

Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia: la premiazione alla Provincia - Venerd√¨ 27 giugno prossimo a partire dalle ore 16,30 a Salerno presso il Salone Bottiglieri del Palazzo della Provincia, vi sar√† la Cerimonia di Premiazione della Quinta Edizione del Concorso Nazionale di Racconto breve e poesia ‚ÄúSiamo uguali nella diversit√†‚ÄĚ promosso e organizzato da Centro.

Concorso in Provincia, approvata la graduatoria di merito; Provincia di Frosinone - Concorso da collaboratori amministrativi, approvata la graduatoria di merito; Decreto di rettifica graduatoria finale del concorso DD.SS. di cui al D.D.G. MIM n. 2788/2023 approvata con DDG n. 104 del 09.04.2025.

Bolzano. Concorso per nuove farmacie, approvata la graduatoria ... - Sono stati 83 i partecipanti al concorso straordinario per l'assegnazione di 19 nuove farmacie in Alto Adige.

PA Trento. Nuove farmacie, approvata la graduatoria - Nuove farmacie, approvata la graduatoria Sono 15 le nuove sedi da assegnare con il concorso straordinario.