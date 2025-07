Concerto Lady Gaga sold out a Milano | l’ultimo biglietto costa 800 euro

Che i biglietti dei concerti abbiano visto un’impennata di prezzi non è cosa nuova. È il caso di quelli di Lady Gaga a Milano, che hanno raggiunto prezzi esorbitanti. Anzi, avevano raggiunto: da tempo sono andati sold out e ne è rimasto solo uno, presente su eBay al prezzo di 800 euro. Rimasto un solo biglietto Vip a 800 euro. I biglietti per le due date di Lady Gaga al Forum di Assago, previste per il 19 e 20 ottobre 2025, sono stati messi in vendita sui siti ufficiali alle 12 di giovedì 3 aprile. Pochi minuti dopo, Ticketmaster ha annunciato il sold out per entrambe le tappe italiane del “The Mayhem Ball Tour”. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concerto Lady Gaga, sold out a Milano: l’ultimo biglietto costa 800 euro

In questa notizia si parla di: lady - gaga - euro - sold

Lady Gaga sold out a Milano in 9 minuti. Perché è il sintomo grave di un problema molto più grande (di A. Marrocco); Contro i concerti negli stadi, non per i biglietti a 10 euro ma per l’esperienza mediocre; Cara Lady Gaga, se l’inclusività ha un prezzo così alto allora è solo marketing.

Lady Gaga, "sold out" da denuncia. La Siae: il Tribunale ... - Il Giorno - Il parterre del Forum per il concerto di Lady Gaga costava 69 mila euro compresi i diritti di prevendita. Riporta ilgiorno.it

Perché il caso del sold out per Lady Gaga racconta un problema più ... - Le due date milanesi del suo The Mayhem Ball Tour, in programma il 19 e 20 ottobre 2025 al Forum di Assago, sono andate sold out in un lampo. Si legge su huffingtonpost.it