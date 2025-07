Concerto al Tramonto | Beethoven risuona nella magia dei Campi Flegrei

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica: giovedì 31 luglio 2025 alle ore 21, la suggestiva residenza storica “Villa Avellino” di Pozzuoli farĂ da cornice al concerto “Concerto al Tramonto”, quarto evento della stagione della Philarmonica Phlegrea. Protagonista della serata sarĂ la musica senza tempo di Beethoven, con l’esecuzione della drammatica Ouverture di . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

A Pozzuoli Concerto della Philarmonica Phlegrea. Il 31 Luglio alla Residenza storica “Villa Avellino” risuona la musica del grande M° Ludwig Van Beethoven Vai su Facebook

A Pozzuoli Concerto della Philarmonica Phlegrea - L’ Associazione Philarmonica Phlegrea è lieta di invitarVi al “Concerto al Tramonto” che si terrà presso La Corte della Residenza storica “Villa Avellino”, il giorno 31 luglio 2025, alle ore 21:00. Segnala reportweb.tv