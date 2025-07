Comune di Baronissi la Sindaca Anna Petta | Posata la prima pietra dell’Ospedale di Comunità

La Sindaca Anna Petta: “L’inizio dei lavori un momento fondamentale in ottica strategica per migliorare i futuri servizi e l’assistenza ai cittadini”. Questa mattina a Baronissi è stata posata la prima pietra per la realizzazione della Casa della Salute, una nuova struttura sanitaria territoriale finanziata attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che rappresenta un passaggio fondamentale nella costruzione di un modello sanitario piĂą vicino ai bisogni delle persone e delle comunitĂ locali. L’opera sorgerĂ su un’area di circa duemila metri quadrati individuata nel comparto denominato Polo Integrato della Ricerca – CittĂ della Medicina, previsto nel vigente Piano Urbanistico Comunale, un’area giĂ urbanizzata e destinata a funzioni sanitarie pubbliche e private, dotata di elevata accessibilitĂ e adatta a ospitare servizi ad alta valenza sociale e sanitaria. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Baronissi: la Sindaca Anna Petta: “Io vittima di continui attacchi sessisti da parte del Consigliere Picarone” -  “ Sono costretta, con rammarico ma con determinazione, a prendere una posizione pubblica di fronte a una serie di gravi e sistematici attacchi personali, sessisti e delegittimanti che da tempo subisco da parte del consigliere comunale Marco Picarone.

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Inizio dei lavori strutturali per il nuovo asilo nido in via Borsellino” - Al via, i lavori per la realizzazione del nuovo asilo nido comunale in via Paolo Borsellino. L’intervento è reso possibile grazie a un finanziamento di 864.

Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “Via libera al nuovo regolamento per i contributi economici, più equità e trasparenza per chi è in difficoltà ” - Il Consiglio Comunale di Baronissi ha approvato il nuovo Regolamento per la Concessione di Contributi Economici Individuali, un atto che ridefinisce in modo chiaro e organico i criteri e le modalità di erogazione dei sostegni economici destinati ai cittadini in condizioni di disagio.

La Sindaca Anna Petta: "Operativa fino al 15 settembre la Campagna AIB 2025. Difendere i nostri boschi è un dovere collettivo" Il Comune di Baronissi ha attivato il piano operativo per la prevenzione degli incendi boschivi in vista della stagione estiva 2025. L Vai su Facebook

