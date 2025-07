Como Strefezza | Siamo una squadra giovane ma la mentalità è vincente

Esordio positivo nella Como Cup per la squadra di Fabregas, che in semifinale batte 3-1 gli arabi dell’Al Ahli e ora attende la vincente di Ajax-Celtic per la conquista della coppa. Tanti volti nuovi in campo per i padroni di casa, su tutti Baturina e Azon, quest’ultimo a segno con la nuova maglia. Ma a prendersi la scena è stato il veterano Strefezza, votato come mvp del match: ecco le sue parole al termine della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

