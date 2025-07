Como pronta una clamorosa rivoluzione | biglietti gratis in curva entro tre anni! I dettagli

Como, pronta una clamorosa rivoluzione: biglietti gratis in curva entro tre anni! Tutti i dettagli sull'iniziativa Il presidente del Como 1907, Mirwan Suwarso, ha lanciato una proposta che potrebbe segnare una svolta storica nel panorama del calcio italiano: biglietti gratuiti per il settore curva nell'arco di tre anni. In un'intervista rilasciata a La Provincia, il .

Como-Cagliari, tre tifosi denunciati: volevano entrare con biglietti falsi - Como, 11 maggio 2025 – Biglietti falsificati per cercare di entrare allo stadio in occasione della partita Como-Cagliari che si è disputata ieri allo stadio Sinigaglia.

Como-Cagliari, tutte le informazioni per i biglietti - Il Como 1097 informa i tifosi Lariani che, a partire da ieri, mercoledì 30 aprile 2025, è attiva la vendita libera dei biglietti con Hospitality Pre-Match, allo Yacht Club o presso Villa Carminati Resta, relativi a Como-Cagliari, gara valida per la 36ª giornata di Serie A Enilive, in programma.

Como-Inter biglietti, al via la vendita: tutte le info per i tifosi - Al via la vendita dei biglietti di Como-Inter, per l’ultima importante giornata di Serie A. Il club lariano informa sulle modalità d’acquisto, anche per il settore ospiti.

Champions League, bufera a Milano: Curva Nord fuori da Monaco e pronta a manifestare; Biglietti Como-Roma: prezzi e modalitĂ d'acquisto; Venezia-Roma, trasferta vietata per i tifosi giallorossi..

