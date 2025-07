Come funzionava il sistema degli affidamenti pubblici sotto indagine a Pesaro

Pesaro, 23 luglio 2025 – L'inchiesta "Affidopoli", coordinata dalla Procura di Pesaro e condotta dalla Squadra mobile della polizia e dalla Finanza ha acceso i riflettori su un sistema articolato di affidamenti pubblici diretti e contributi gestiti in modo ritenuto illegittimo, clientelare e, secondo le ipotesi accusatorie, penalmente rilevante. Decine di incarichi pubblici senza bando. Al centro dell'indagine, due associazioni culturali,  Opera Maestra e Stella Polare, destinatarie, tra il 2019 e il 2024, di decine di incarichi e contributi economici senza bando, con modalitĂ giudicate opache e favoritismi sistemici.

