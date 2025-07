Come è stato l' esordio di De Bruyne nell' amichevole Napoli-Arezzo

Kevin De Bruyne ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia del Napoli, ma la prima uscita azzurra non è andata come sperato. A Dimaro, nella prima amichevole pre-stagionale, il club partenopeo è stato sconfitto a sorpresa dall'Arezzo di Serie C, guidato dall'ex Cristian Bucchi. Il fuoriclasse belga, arrivato a parametro zero dal Manchester City, era l'osservato speciale della serata. Antonio Conte lo ha schierato titolare nel suo 4-3-3, concedendogli 45 minuti per iniziare ad assaporare l'atmosfera azzurra. Com'è andato l'esordio di De Bruyne con il Napoli?. L'ex stella dei Citizens ha iniziato la partita nel ruolo di mezzala sinistra, in un centrocampo completato da Anguissa e il giovane Hasa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

