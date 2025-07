Columbia University più di 80 studenti sospesi o espulsi per le proteste pro Palestina

C’è un nuovo caso alla Columbia University. L’organizzazione studentesca Cuad, Columbia University Apartheid Divest, ha raccontato che l’ateneo ha sospeso o espulso oltre 80 tra studentesse e studenti a causa delle proteste pro Palestina dello scorso maggio. Allora era stato proclamato uno sciopero improvviso e soltanto una lunga trattativa tra i manifestanti e la presidente dell’istituto Claire Shipman è tornata la normalitĂ . Erano stati arrestati circa 75 studenti in protesta. Ora rischiano di non poter piĂą essere riammessi, se non dopo scuse formali all’ateneo. Alcuni di loro hanno anche visto revocato il proprio titolo di laurea. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Columbia University, piĂą di 80 studenti sospesi o espulsi per le proteste pro Palestina

