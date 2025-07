Colpito da una scossa in concessionaria | 43enne è fuori pericolo

E' fuori pericolo il 43enne di Napoli folgorato nella concessionaria Tesla Center di Viale Carlo III a Marcianise. L'uomo si trovava nella concessionaria come operaio di una ditta esterna che stava effettuando dei lavori di manutenzione nello showroom e nel pomeriggio di lunedì sarebbe stato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: concessionaria - 43enne - fuori - pericolo

Colpito da scossa in un autosalone, è fuori pericolo: s'indaga sulle cause; Colpito da scossa in un autosalone, è fuori pericolo: s'indaga sulle cause; Rapinato e accoltellato il dipendente del negozio di kebab.

Colpito da scossa in un autosalone, è fuori pericolo: s'indaga sulle cause - Operaio colpito da scarica elettrica mentre lavora in una concessionaria: il 43enne è fuori pericolo. Come scrive ilmattino.it