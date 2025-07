Colpi di martello sulla testa del ' rivale in amore' scarcerato e messo ai domiciliari

Il Gip del tribunale di Cassino, Domenico Di Croce, ha disposto gli arresti domiciliari per il 23enne albanese residente a Rocca d’Arce, autore di una violenta aggressione ai danni di un 21enne di Roccasecca, avvenuta lo scorso 21 giugno in piazza Sant’Agostino ad Arce. L’aggressione, avvenuta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: domiciliari - colpi - martello - testa

"Furti e tentati colpi in tanti esercizi commerciali": obbligo di dimora e domiciliari col braccialetto elettronico per i 2 indagati - Sono indiziati d'aver messo a segno, tra lo scorso dicembre e gennaio, furti e tentati colpi in diversi esercizi commerciali del centro di Licata.

Smantellata gang dei furti d'auto, 3 giovani ai domiciliari. Colpi messi a segno con vetture a noleggio - Un’importante operazione di contrasto ai furti d’auto ha portato all’arresto di tre giovani napoletani, di età compresa tra i 21 e i 25 anni, finiti agli arresti domiciliari con l’accusa di aver messo a segno diversi colpi nel territorio dell’agro-aversano, in particolare nel comune di Trentola.

Colpi di martello sulla testa del 'rivale in amore', scarcerato e messo ai domiciliari; Aggressione a colpi di martello a due sanitari a Vallo della Lucania, non ancora chiariti i fatti; Lite sull’autobus finisce nel sangue. Prende a martellate un 18enne.

Aggressione a colpi di martello: "Era ubriaco, è spuntato dal nulla" - Aggressione a colpi di martello: "Era ubriaco, è spuntato dal nulla" Il drammatico racconto dell’uomo ferito al braccio da un 50enne straniero a Nave. Secondo lanazione.it

Martellate in testa ai genitori anziani perché non trovava i vestiti: grave il padre per aver difeso la moglie. Arrestato un 33enne - È questo che ha spinto un uomo di 33 anni, adesso accusato di tentato omicidio, a colpire violentemente ... Da leggo.it