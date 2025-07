Colloqui Kiev-Mosca | scambio prigionieri

21.48 Nei colloqui a Istanbul, in Turchia, le delegazioni di Russia e Ucraina hanno concordato altri scambi di prigionieri, 1200 per parte,soldati e civili. Lo riferisce Medinsky,capo delegazione russa Intesa al 3° round di colloqui. "Obiettivo finale è un cessate il fuoco per costruire strada alla pace",ha detto il ministro degli Esteri turco Fidan. Ma Medinsky: Mosca e Kiev "distanti" su pace. E chiede 24-48 ore di tregua per recuperare morti e feriti. Proposto un incontro Putin-Zelensky. "Avrebbe piĂą valore con Trump ed Erdogan",dice Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Putin non sarĂ ai colloqui tra Mosca e Kiev in Turchia | Zelensky: "Pronti a ogni tipo di negoziato per arrivare alla pace" - A Istanbul assente anche il ministro degli Esteri russo Lavrov. Per gli Usa saranno presenti l'inviato speciale di Trump per il Medioriente Witkoff e il segretario di Stato Rubio

Conclusi i colloqui Russia-Ucraina a Istanbul. Per Kiev “pochi progressi”, i russi “soddisfatti” - ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’incontro di Istanbul “non ha portato a progressi significativi”. Così una fonte diplomatica ucraina ha riferito dell’andamento dei colloqui odierni al sito Axios.

In programma colloqui di #pace last minute tra #Kiev e Mosca. #Zelensky detta l’agenda: “Prigionieri, bambini rapiti, incontro tra leader”. Ma il #Cremlino frena. La rassegna Oltreconfine di Marco Orioles @marcoorioles #22luglio #guerra Vai su X

«Undici dissidenti russi incarcerati hanno scritto ai leader mondiali chiedendo il rilascio di massa dei prigionieri politici russi e dei civili ucraini detenuti dalla Russia – circa 10.000 persone in totale, a loro dire – nell'ambito di un eventuale accordo di pace tra M Vai su Facebook

