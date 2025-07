Coccole per te | il nuovo romanzo di Lino Tomei

Nel suo nuovo libro, Lino Tomei esplora il mondo femminile tra bijoux e emozioni. Un viaggio tra collane, anime e storie che non finiscono mai. Lino Tomei presenta il suo ultimo lavoro, Coccole per te, un romanzo che propone al lettore un’analisi delle dinamiche del mondo femminile. Il libro si sviluppa attorno a un concetto centrale: un negozio di bijoux denominato “Coccole per te”. La sua proprietaria, Greta, con la sua esperienza nel campo delle pietre e del loro significato simbolico, crea gioielli che fungono da espressione delle vite e delle sensazioni delle donne che li scelgono. Coccole per te si struttura come una sequenza di racconti, in cui ogni narrazione è connessa a una collana specifica e al profilo della sua protagonista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Coccole per te”: il nuovo romanzo di Lino Tomei

In questa notizia si parla di: lino - tomei - coccole - romanzo

“Coccole per te” di Lino Tomei: autopubblicazione coraggiosa per l’autore che va ad indagare l’animo femminile; Coccole per te, di Lino Tomei; Vite al femminile brillano in ‘Coccole per te’, il romanzo di Lino Tomei.

È uscito “Coccole per te”, il nuovo romanzo di Lino Tomei - È uscito “Coccole per te”, il nuovo romanzo di Lino Tomei, un’opera che si propone come un’esplorazione profonda e sensibile dell’universo femminile. Si legge su liquidarte.it

Coccole per te, di Lino Tomei - Un Viaggio nell'Anima Femminile nel romanzo di Lino Tomei, che ci porta nel mondo delle donne tra gioielli e storie infinite. Lo riporta lagazzettadellospettacolo.it