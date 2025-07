Clayface | Naomi Ackie in lizza per un ruolo nel film DC

L’attrice Naomi Ackie potrebbe far parte di Clayface, il film di James Watkins ispirato ai fumetti DC Comics. Secondo un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter pare che l’attrice Naomi Ackie (di recente in Mickey 17) sia prossima ad avviare trattative con la Warner Bros. Pictures per far parte del cast di Clayface, uno dei prossimi film del nuovo DC Universe. Diverse fonti riferiscono, a tal proposito, che la scelta dell’attrice sarebbe arrivata dopo alcune sessioni di lettura della sceneggiatura tenutesi la settimana scorsa in Inghilterra. Come oramai noto dal nostro ultimo aggiornamento, il volto del famoso villain di Batman è stato affidato al giovane attore Tom Rhys Harries, mentre l’uscita nelle sale USA è stato fissato in precedenza per l’ 11 settembre 2026. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Clayface | Naomi Ackie in lizza per un ruolo nel film DC

