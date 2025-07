Clayface | Aggiornamento sul casting trovata la protagonista femminile del film DCU

Il film Clayface dell’Universo DC sta facendo passi da gigante! Secondo quanto riportato da Deadline, l’attrice Naomi Ackie è la “prima scelta” per il ruolo di protagonista femminile, affiancando Thomas Rhys Harries, giĂ confermato come la versione di Matt Hagen di Clayface. I dettagli sul personaggio di Ackie sono ancora avvolti nel mistero, ma la sua potenziale presenza segna un significativo progresso per la produzione. Un passaggio chiave per il body horror del DCU. Sebbene l’accordo non sia ancora ufficialmente concluso, le trattative nel settore indicano che un annuncio imminente è probabile. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Clayface: Aggiornamento sul casting, trovata la protagonista femminile del film DCU

