La diciassettesima tappa del Tour de France 2025 non nascondeva particolari insidie ed era pensata per i velocisti dopo le fatiche pirenaiche e il Mont Ventoux. Volata di gruppo a Valence, la classifica generale non ha così subito scossoni alla vigilia di due giorni di fuoco sulle Alpi e la situazione appare decisamente cristallizzata. Lo sloveno Tadej Pogacar resta saldamente al comando della classifica generale con un vantaggio di 4’15” sul danese Jonas Vingegaard, la maglia gialla è sempre più salda e ormai il poker alla Grande Boucle è dietro l’angolo. Il tedesco Florian Lipowitz occupa la terza piazza a 9’03”, seguito dal britannico Oscar Onley (quarto a 11’04”) e dallo sloveno Primoz Roglic (quinto a 11’42”). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Tour de France 2025, diciassettesima tappa: Pogacar comodo in maglia gialla

