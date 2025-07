Clamoroso Sinner richiama Ferrara nello staff | il preparatore atletico era stato licenziato per il caso Clostebol

Passo indietro di Jannik Sinner: Umberto Ferrara torna nel suo team. Licenziato ad agosto per il caso Clostebol insieme a Giacomo Naldi (autore del massaggio, che al momento non tornerà ), Ferrara tornerà a far parte dello staff di Sinner. “Umberto – si legge nella nota diffusa dal team del numero uno al mondo – ha avuto un ruolo importante nello sviluppo di Jannik fino ad oggi, e il suo ritorno riflette una rinnovata attenzione alla continuità e alla performance ai massimi livelli”. Una decisione inaspettata e improvvisa, la seconda dell’altoatesino nell’ultimo mese dopo la scelta di separarsi da Marco Panichi e Ulises Badio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Clamoroso Sinner, richiama Ferrara nello staff: il preparatore atletico era stato licenziato per il caso Clostebol

