Cisterna con tremila litri di Gpl nel giardino di una casa abbandonata | arrivano i pompieri

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno di mercoledì 23 luglio per la messa in sicurezza di un serbatoio interrato con ben 3mila litri di Gpl all'interno del giardino di una casa in stato di abbandono, in Via Foresto Nuovo, ad Asolo.La segnalazione alla sala operativa del. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Camion si ribalta nel giardino di una casa: persi 15mila litri di vino e 200 di gasolio - Erano le 14 di oggi, giovedì 17 luglio, quando i vigili del fuoco di Conegliano sono stati chiamati in via Barca Seconda a Susegana dove un camion cisterna che stava trasportando 15mila litri di vino si è ribaltato nel giardino di un’abitazione a lato strada.

