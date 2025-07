Cinque morti per il caldo in 24 ore bilancio drammatico sulle spiagge

Nel giro di appena ventiquattr’ore, tra il 21 e il 22 luglio, cinque persone hanno perso la vita sulle spiagge pugliesi. Una strage silenziosa che si è consumata tra i bagnanti in vacanza, mentre la regione si prepara ad affrontare una delle settimane più torride dell’anno. La Puglia, infatti, è sotto l’assedio di un’ondata di calore eccezionale, con punte previste fino a 43 gradi tra le province di Foggia, Lecce e Barletta. Il bilancio delle vittime sale a sei se si estende l’osservazione ai giorni precedenti, confermando l’emergenza caldo come una vera e propria minaccia alla salute pubblica, soprattutto per le fasce più fragili della popolazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cinque - bilancio - spiagge - morti

Ulss 6 Euganea, approvato il bilancio d'esercizio: «Il miglior risultato degli ultimi cinque anni» - Il bilancio d’esercizio 2024, con un valore della produzione pari a 2.044.205.864 euro e costi della produzione pari a 2.

Comunità Montana di Tirano, cinque sindaci contro la giunta Caelli: "Bilancio fallimentare" - Animi infiammati attorno alla Comunità Montana di Tirano. A nove mesi dall’insediamento della giunta esecutiva guidata da Giordana Caelli, infatti, il giudizio di cinque sindaci del Tiranese è netto: "Il bilancio è fallimentare, sia dal punto di vista politico che amministrativo".

Carabinieri, oltre 38mila interventi in cinque mesi nella provincia di Salerno: il bilancio operativo - Nel periodo gennaio-maggio 2025, l’Arma dei Carabinieri ha gestito nella provincia di Salerno ben 38.

Il caldo estremo potrebbe aver causato i malori. Solo nella giornata di martedì morti un 81enne e un 69enne Vai su Facebook

Emergenza caldo sulle spiagge del Salento: il bilancio è di cinque morti in 24 ore; Caldo killer, cinque morti in 24 ore sulle spiagge del Salento; Salento, 5 persone morte in 24 ore forse per il caldo: attese temperature sopra i 40.

Caldo killer, cinque morti in 24 ore sulle spiagge del Salento - Due turisti, un 81enne e un 69enne, sono morti martedì 22 luglio sulle spiagge del Salento, a causa di un malore. Scrive msn.com

Emergenza caldo sulle spiagge del Salento: il bilancio è di cinque morti in 24 ore - Due turisti, un 81enne e un 69enne sono morti oggi a causa di un malore sulle spiagge del Salento: con queste due vittime sale a cinque il numero dei decessi nelle ultime 24 ore sulle spiagge della ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it