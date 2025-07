Cinque film italiani sono in concorso alla Biennale del Cinema 2025 e tutti sono diretti da uomini Ma il problema non è la loro presenza ma l’assenza sistemica di voci femminili

Mentre le luci si stanno per accendere sul Lido, per l'82esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, che prenderà il via il 27 agosto per terminare il 6 settembre, una vecchia questione torna a bruciare sotto la superficie del glamour: sono davvero così poche le registe di talento? Non è una domanda nuova, ma a ogni edizione della Biennale si ripropone e, anche nel 2025, la risposta continua a essere molto deludente. A Cannes Viola Davis celebra il cinema delle donne X Mostra del Cinema di Venezia, cinque film italiani in Concorso: zero registe. La questione non è teorica, ma nasce da dati di fatto: tra le cinque opere italiane selezionate per il Concorso ufficiale, infatti, non compare nessuna regista donna.

