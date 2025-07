Cinemadivino arriva in città tra degustazioni e film internazionali come Final portrait

Quest’estate al Mar arriva il grande cinema, in collaborazione con Cinemadivino e il Mar Art Caffè Garden Bistrot. Tre serate in cui arte, cinema e vino dialogano in uno spazio antico e pieno di storia, ma anche vivo e accogliente. Prossimi appuntamenti il 20 agosto e il 3 settembre. Cinemadivino. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: cinemadivino - arriva - città - degustazioni

Quest’estate al MAR arriva il grande cinema. In collaborazione con Cinemadivino e il MAR Art Caffè Garden Bistrot. Tre serate in cui arte, cinema e vino dialogano in uno spazio antico e pieno di storia, ma anche vivo e accogliente. CINEMADIVINO 2025 è l Vai su Facebook

Cinemadivino arriva in città tra degustazioni e film internazionali come Final portrait; Cinema e degustazioni di vino: torna la rassegna itinerante Cinemadivino; Cinemadivino: a luglio due film con degustazione in cantina.