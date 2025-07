Cercasi Mulan disperatamente Potrebbe essere stata rapita

Si è infilata in un boschetto insieme ai cani della fidanzata di Andrea, il suo padrone, ma è stata l'unica a non fare ritorno. Mulan, una splendida femmina di Pitbull di cinque anni dal manto color miele è scomparsa poco dopo le 18 di mercoledì 16 luglio in zona Cascina Cavallera a Vimercate. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: mulan - stata - cercasi - disperatamente

Cercasi Mulan disperatamente. Potrebbe essere stata rapita - Si è infilata in un boschetto insieme ai cani della fidanzata di Andrea, il suo padrone, ma è stata l'unica a non fare ritorno.

Cercasi Mulan disperatamente. Potrebbe essere stata rapita https://ift.tt/C0tp8RS https://ift.tt/LOQzNws Vai su X

Cercasi Mulan disperatamente. Potrebbe essere stata rapita.

Mulan rapita ad Arcore: ricompensa da 5.000 euro per chi aiuta a ritrovarla. Scende in campo anche l’onorevole Brambilla - L’onorevole Michela Brambilla scende in campo: â€śÈ un crimine, il tempo dell’impunità è finito” ... Si legge su mbnews.it