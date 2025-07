Centro carni dall' Assemblea capitolina via libera alla riacquisizione | Chiusa una storia ventennale

Via libera in Assemblea capitolina alla delibera che dispone la riacquisizione a patrimonio di Roma Capitale dell’intero compendio immobiliare di viale Palmiro Togliatti 1280, sede del Centro Carni e del mercato all’ingrosso dei fiori. Un’operazione patrimoniale che si pone l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Centro carni e Mercato dei fiori tornano al pubblico, il Comune riacquisisce il complesso immobiliare dall'Ama - Un’operazione da 18,5 milioni di euro che ha permesso di far tornare al pubblico un importante punto di riferimento commerciale della città .

Il Centro Carni torna al Comune dopo una lunga storia di cinghiali e speculazioni - 5 milioni di euro e all’interno lavorano 36 persone specializzate nella macellazione e 42 operatori privati per la ... Lo riporta roma.repubblica.it

Il Centro Carni nelle mani di Ama, il Consiglio approva la cessione - Con 24 voti favorevoli, 10 contrari ed un astenuto nella seduta di venerdì 4 luglio l’Assemblea Capitolina ha autorizzato la cessione ad Ama Spa di una quota pari al 49% del "Centro Carni" di ... Riporta romatoday.it