Centri di rimpatrio fuori dall’Ue Tutti d’accordo

«Dobbiamo rimpatriare le persone più velocemente, dobbiamo trovare soluzioni innovative e nuovi accordi con i Paesi extra Ue», ha detto ieri il ministro danese per l’Immigrazione, Kaare Dybvad Bek. L’occasione . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Centri di rimpatrio fuori dall’Ue. Tutti d’accordo

"Chiudete subito tutti i centri di permanenza per il rimpatrio: sono dispositivi di violenza istituzionale" - “Aboliamo i Cpr, rimaniamo umani”. Questo il post che oggi, venerdì 2 maggio, ha pubblicato sulla sua bacheca Facebook l’europarlamentare monzese Ilaria Salis.

Albania, oggi Meloni a Tirana. E alla Camera passa il decreto sui centri di permanenza e rimpatrio - Oggi Tirana e l’Albania sono il cuore pulsante della politica continentale per la sesta edizione del Vertice della Comunità politica europea.

Centri di rimpatrio fuori dall’Ue. Tutti d’accordo; Edizione del 23 luglio 2025; Hub per i rimpatri, i timori dell'Agenzia Ue per i diritti fondamentali: no a zone prive di legalità.

