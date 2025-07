Centocelle primi interventi contro le corse clandestine | in arrivo attraversamenti rialzati

Dopo mesi di segnalazioni, esposti e video che documentano situazioni di pericolo per pedoni e residenti, qualcosa si muove sul fronte delle corse clandestine a Centocelle. Il problema, che ha visto via dei Castani trasformarsi ripetutamente in un circuito improvvisato per automobilisti incoscienti, ha finalmente ricevuto attenzione diretta da parte delle istituzioni locali. Il 21 luglio si è svolto un sopralluogo ufficiale con la partecipazione di rappresentanti del Comune di Roma e del Municipio V, insieme a membri della Rete Imprese Castani, una realtĂ associativa che da tempo denuncia la pericolositĂ della situazione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Centocelle, primi interventi contro le corse clandestine: in arrivo attraversamenti rialzati

