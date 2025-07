Celeste Pin l’ex difensore viola trovato senza vita in casa | Era un ragazzo da amare

Firenze, 23 luglio 2025 – “E’ morto Celeste”. “Ma dai non fare il bischero”. “No, è tutto vero”. L’incredulità prima del dolore rimbalza nella chat, quella che spesso condividono gli sportivi che hanno vissuto stagioni straordinarie o semplicemente giorni irripetibili che trasformano un gruppo di ragazzi in una ‘banda di fratelli’, come quelli che nel giugno del 1944 dettero l’assalto alla Normandia. Un modo per scomodare in maniera irriverente gli eroi del D Day, ma utile a spiegare che il ‘quasi’ scudetto di quella Fiorentina aveva cementato rapporti unici anche con chi venne dopo, legando in modo indissolubile Celeste Pin a tutti gli altri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Celeste Pin, l’ex difensore viola trovato senza vita in casa: “Era un ragazzo da amare”

