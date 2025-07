Cedolino NoiPa aumenti in arrivo per insegnanti e personale Ata

Nel cedolino NoiPa di luglio è presente un aumento di stipendio importante per il personale Ata e per gli insegnanti. Lo stipendio del primo mese senza lezioni scolastiche conterrà infatti gli effetti di due diversi provvedimenti, che faranno crescere in automatico la retribuzione di tutto il personale della scuola. Il primo di questi provvedimenti è condiviso con il resto dei lavoratori. Si tratta del taglio del cuneo fiscale previsto nella manovra finanziaria per il 2025, che comporterà una riduzione dei contributi da pagare e, di conseguenza, un aumento dello stipendio. Il secondo è esclusivo per il personale della scuola: si tratta dell’ indennità di vacanza contrattuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cedolino NoiPa, aumenti in arrivo per insegnanti e personale Ata

In questa notizia si parla di: personale - cedolino - noipa - insegnanti

Cedolino di maggio 2025 disponibile su NoiPA per docenti e personale ATA, accredito giorno 23 - Il cedolino di maggio 2025 per il personale scolastico è disponibile sulla piattaforma NoiPA. Si tratta dell’ultima busta paga prima dell’applicazione del taglio del cuneo fiscale, che sarà visibile a partire dalla mensilità di giugno.

Visibile in anticipo il Cedolino NoiPA Dicembre 2024 con l’importo ‘all in one’ di stipendio, tredicesima e ulteriori voci Vai su Facebook

Cedolino NoiPa, aumenti in arrivo per insegnanti e personale Ata; Stipendio docenti e ATA luglio 2025, cedolino scaricabile nell'area riservata di NoiPA. Bonus fiscale e indennità di vacanza contrattuale all'1%; Stipendi personale scuola, aumenti in busta paga a luglio: cosa cambia sui prestiti NoiPa.

Cedolino NoiPA luglio 2025: quando arriva l'accredito e i relativi bonus - Il cedolino NoiPA per il mese di luglio 2025, quando sarà accreditato e quali bonus saranno compresi per chi spettano. Scrive notizie.it

Cedolino NoiPA luglio: le 2 voci che aumentano lo stipendio di docenti e ATA - 2 voci rendono più ricco il cedolino di luglio per docenti e ATA: aumenti in busta paga e impatto sui prestiti NoiPA. Riporta tag24.it