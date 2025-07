Cecilia Rodriguez e i chili presi in gravidanza | Più difficile di quanto pensassi

Chi è mamma lo sa bene: la gravidanza è un viaggio meraviglioso ma allo stesso tempo complesso. E ora a viverlo in prima persona è Cecilia Rodriguez, finalmente incinta dopo anni e anni di tentativi falliti con il marito Ignazio Moser. Una grande emozione per la sorella di Belen ma allo stesso tempo una sfida continua, dove non mancano difficoltà quotidiane e prove fisiche ed emotive non sempre semplici. Cecilia Rodriguez e i chili presi in gravidanza. Durante una sessione di trucco condivisa sui social, Cecilia Rodriguez ha confessato di aver sottovalutato le difficoltà legate alla gravidanza. 🔗 Leggi su Dilei.it

