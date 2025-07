C'è chi discrimina anche fra i perseguitati.

Caro direttore Feltri, ogni giorno sentiamo parlare di «genocidio» a proposito di Gaza. Lei è una persona onesta intellettualmente, mi chiedo: è davvero in corso un genocidio? Grazie in anticipo per la sua chiarezza. Alessandra Romano Cara Alessandra, la tua domanda è limpida ed essenziale. E io rispondo con altrettanta semplicità: no, non c'è un genocidio in corso a Gaza nel senso giuridico e fattuale del termine. C'è una guerra, terribile, spaventosa, disumana, e bisogna fermarla subito. Ma genocidio significa sterminio programmatico di un popolo in quanto tale, una cosa diversa da una guerra cruenta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

