Catania donna aggredita dall’ex compagno trova rifugio in un negozio | arrestato 39enne

La richiesta disperata di aiuto e l'intervento provvidenziale del commerciante. Una giovane donna ha chiesto aiuto al personale di un negozio per sfuggire alle violenze del suo ex compagno, che poco prima l'aveva aggredita brutalmente. L'uomo, infatti, l'aveva afferrata per il collo, le aveva strappato 50 euro e rotto il cellulare per impedirle di contattare i soccorsi. Il titolare del negozio, compresa la gravità della situazione, è prontamente intervenuto in difesa della ragazza e ha allertato la Polizia di Stato. L'arrivo della Polizia e il racconto della vittima. Ricevuta la segnalazione dalla Sala Operativa della Questura di Catania, una pattuglia della squadra volanti si è immediatamente recata in via Marchese di Casalotto, dove la giovane si era rifugiata in preda al panico.

