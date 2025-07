Catania ‘Caso Oda’ la vicenda della signora ‘Speranza’ arriva in aula | Comune e Regione intervengano

"Il Comune non può ignorare, la Regione deve agire". Una storia simbolo di un'emergenza più ampia. Durante il Consiglio Comunale del 10 luglio, è stata portata all'attenzione dell'aula la delicata situazione della signora "Speranza" (nome di fantasia), dipendente dell'Opera Diocesana Assistenza (ODA), malata oncologica, vedova, senza stipendio da sei mesi e in procinto di essere sfrattata dalla propria abitazione. Solo grazie a un rinvio dell'udienza, è stata concessa una proroga fino al 10 settembre, ma la minaccia concreta dello sfratto resta. Non un caso isolato. "Quello di Speranza – affermano i consiglieri del M5S Bonaccorsi e Ciancio – non è un episodio isolato.

Caso ODA, la vicenda di "Speranza" in aula consiliare: il Comune non può restare indifferente, la Regione deve intervenire - Catania, 22 luglio 2025 – Nella seduta del Consiglio comunale del 10 luglio abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione il caso della signora "Speranza" (nome di fantasia), dipendente dell'ODA

