Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia

Cambiamenti politici in arrivo nel centro destra. L'assessora del comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini entra a far parte di Fratelli d'Italia. A dare la notizia è la senatrice Simona Petrucci, commissario provinciale di Arezzo per il partito di Giorgia Meloni. “Prima di ogni cosa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: castiglion - fiorentino - stefania - franceschini

Operatori di strada dell’associazione Dog a Castiglion Fiorentino: "Garantire il decoro urbano" - Con la bella stagione continuano le attività degli Operatori di strada dell’associazione Dog. Il progetto nasce grazie alla collaborazione con l'Amministrazione Comunale, "con la quale, da tempo, si stanno portando avanti attività rivolte alla popolazione giovanile" spiega Roberto Norelli.

Nel giorno del Santo Patrono San Michele l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. Una giornata storica per Castiglion Fiorentino - Arezzo, 9 maggio 2025 – Nel giorno del Santo Patrono San Michele l’elezione del nuovo Papa Leone XIV.

“Confluenze”: la quarta edizione a Castiglion Fiorentino - Arezzo, 15 maggio 2025 – “Confluenze”: la quarta edizione a Castiglion Fiorentino Al via la quarta edizione di “Confluenze”, la collettiva di artisti capace di spaziare dalla scultura alla ceramica, passando per la pittura e per i linguaggi artistici più innovativi come quelli realizzati con materiali di scarto.

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia. Petrucci: “Ingresso prestigioso, insieme per rafforzare il nostro impegno sul territorio” https://lavocedelpatriota.it/castiglion-fiorentino-stefania-franceschini-entra-in-fratelli-ditalia-petrucci-ingres Vai su X

Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia; Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in FDL; Politica.

Castiglion Fiorentino: Franceschini sulla Casa della Salute - la Nazione - Castiglion Fiorentino: Franceschini sulla Casa della Salute Dopo l’annuncio, da parte della Asl, dell’avvio dei lavori ... Si legge su lanazione.it

“Incendi boschivi diamoci un taglio” a Castiglion Fiorentino - Arezzo, 21 marzo 2025 – “Incendi boschivi diamoci un taglio” a Castiglion Fiorentino Questa mattina presso la scuola “G. Come scrive lanazione.it