Cassano Magnago deve starle lontano ma la segue per strada | la donna si rifugia in un bar Arrestato l’ex fidanzato

Cassano Magnago (Varese) – Arrestato un uomo di 55 anni per divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex fidanzata. Il cinquantacinquenne, montenegrino, con precedenti specifici di polizia, era sottoposto alla misura cautelare personale non detentiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l'applicazione del ‘ braccialetto elettronico’, per atti persecutori commessi ai danni dell'ex fidanzata, cittadina serba di 45 anni, residente in provincia di Varese, operaia, incensurata. Dunque nei giorni scorsi i militari, a seguito dell’attivazione dell’allarme del braccialetto elettronico e su richiesta pervenuta al NUE-112 da parte della donna, che segnalava di essersi rifugiata all’interno di un bar di Cassano Magnago in quanto aveva notato che l’ex fidanzato la stava seguendo, sono prontamente intervenuti raggiungendo il locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cassano Magnago, deve starle lontano ma la segue per strada: la donna si rifugia in un bar. Arrestato l’ex fidanzato

