Caso tax credit Iervolino diffida l’ex direttore generale Cinema | Danni per quasi 50 milioni di euro ha violato le regole più elementari

La riattivazione dei 62 milioni di tax credit revocati dal ministero della Cultura e il risarcimento di 48,5 milioni di euro per i danni – di immagine e non solo – subiti dalla sua società . Quasi dieci giorni dopo la mossa di Nicola Borrelli, il produttore Andrea Iervolino passa al contrattacco con una diffida e messa in mora rivolta al dimissionario direttore generale Cinema e Audiovisivo. Per la Sipario Movies Spa, oggetto del provvedimento ministeriale, la revoca dei crediti d’imposta cinematografici costituirebbe un « caso paradigmatico di cattivo esercizio della funzione amministrativa», in particolare per quanto riguarda la «violazione sistematica delle più elementari regole del procedimento amministrativo». 🔗 Leggi su Open.online