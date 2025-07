Caso EpsteinCorte nega richiesta Trump

22.22 Un giudice federale della Florida ha respinto la richiesta di Trump di pubblicare le trascrizioni delle deposizioni al grand jury relative a una indagine sul finanziere Jeffrey Epstein. Così è respinta la richiesta del governo Usa di desecretare i documenti e trasferire il caso a New York, dove Epstein fu incriminato per prostituzione minorile nel 2019, anno in cui morì in carcere. Trump ai media:troppo spazio a Epstein!A maggio Trump fu informato dal procuratore di essere nel file Epstein, scrive il Wsj. Casa Bianca: "E' falso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Negli USA la Camera anticipa le ferie per non votare sul caso Epstein, il finanziere morto in cella nel 2019, amico di Donald Trump, condannato per abusi sessuali e traffico di minori: @MarinaLalovic ne parla domani alle 11 con Mattia Diletti @Radio3tweet Vai su X

Sul caso Epstein Trump gioca la carta Maxwell Pressato dall'opinione pubblica e dal suo stesso partito sul caso Epstein, Trump ha chiesto al... Vai su Facebook

Epstein, giudice nega a Trump le trascrizioni delle deposizioni al grand giurì - La settimana scorsa, tra l'altro, il governo aveva chiesto di desecretare quegli stessi documenti e di trasferire il caso a New York, dove Epstein era stato incriminato dopo un'altra indagine nel 2019 ... Segnala tg24.sky.it

'Bondi avvertì Trump che era nel file Epstein a maggio' - Il dipartimento di Giustizia americano ha avvertito Donald Trump a maggio che il suo nome compariva nei file sul caso di Jeffrey Epstein "più volte". Si legge su ansa.it