Caso Epstein la Camera convoca Maxwell a deporre l' 11 agosto

La commissione di vigilanza della Camera dei rappresentanti ha ufficialmente convocato l'ex collaboratrice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, per una deposizione l'11 agosto nel carcere di Tallahassee, in Florida, dove sta scontando la sua condanna. In un messaggio a lei inviato, il presidente della Commissione, Jamer Comer, scrive: "I fatti e le circostanze intorno al suo caso e a quello di Epstein hanno ricevuto grande attenzione e interesse pubblico. Mentre il dipartimento di Giustizia si impegna a scoprire e rendere pubbliche ulteriori informazioni relative ai casi che riguardano lei e il signor Epstein, è fondamentale che il Congresso eserciti un controllo sull'applicazione delle leggi federali in materia di traffico sessuale in generale e, in particolare, sulla gestione delle indagini e dei procedimenti giudiziari a carico suo e del signor Epstein". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caso Epstein, la Camera convoca Maxwell a deporre l'11 agosto

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

Giudice nega a Trump le trascrizioni grand giurì su caso Epstein - Un giudice federale della Florida ha respinto la richiesta dell'amministrazione di Donald Trump di pubblicare le trascrizioni delle deposizioni al grand jurì nell'ambito dell'indagine sul finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.

Il caso Epstein e il vortice di corruzione e misteri delle Isole Vergini - L’isola di Little Saint James, un paradiso tropicale a sud-est di St. Thomas, è stata per anni il rifugio di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di crimini sessuali morto in carcere per un apparente suicidio presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019.

