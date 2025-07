Case popolari accordo quadro da 1,5 milioni di euro per il riatto degli alloggi

La Giunta Comunale di Padova ha approvato un accordo quadro per il riatto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, suddiviso in due lotti da 750.000 euro l'uno.La delibera parte dalla necessitĂ di poter procedere in maniera efficiente e strutturale alla ristrutturazione di alloggi di.

Nuovi alloggi popolari alla Grotta. Accordo tra Comune ed Erp. Dalla Regione arrivano 6 milioni - Ventotto nuovi alloggi in via Murlungo alla Grotta. Ora i soldi ci sono. Dopo la firma della stipula Tra Comune di Carrara ed Erp, in questi giorni è arrivata la notizia che palazzo civico è stato ammesso nella graduatoria egli enti che aveva richiesta alla Regione Toscana di poter accedere ai finanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Gestione diretta del 10% degli alloggi, l'accordo del Comune con Campus X - Spiazzato dalle politiche gestionali che Campus X ha anticipato online con prezzi decisamente impegnativi circa l'affitto degli alloggi, il Comune ha intavolato una trattativa e ha raggiunto un accordo con il privato che sta realizzando lo studentato in via Fanti.

