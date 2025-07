Caro mare quanto costi? Ombrellone e due lettini fino a 60 euro al giorno

Grosseto, 23 luglio 2025 – Quanto costa acquistare per un giorno o una settimana un ombrellone e due lettini nei lidi del litorale maremmano? Sebbene una recente indagine nazionale di Altroconsumo abbia preso in esame solo alcune localitĂ balneari della penisola – tra cui, in Toscana, la sola Viareggio – un monitoraggio effettuato su alcuni stabilimenti balneari di Castiglione della Pescaia, Marina di Grosseto, Follonica e Principina presi a campione mostra un quadro altrettanto significativo, con prezzi in alcuni casi sopra la media nazionale. A Follonica, ad esempio, per un ombrellone e due lettini si parte da 30 euro fino a toccare i 60 euro al giorno, soprattutto nei giorni centrali di agosto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

