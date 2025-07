Carlos Alcaraz l' endorsement di Mouratoglu | Lui è l' unica eccezione

La fisicità sta assumendo un ruolo sempre più centrale nel mondo del tennis. Questo è il pensiero di Patrick Mouratoglu, uno dei coach più influenti di tutto il circuito. Il francese ha pubblicato un video sui social dove ha analizzato l’evoluzione del profilo fisico del tennista contemporaneo. Stando a quando sostiene l'allenatore transalpino, la nuova generazione sta convergendo verso un modello ben preciso di corporatura: " sempre più alti, sempre più magri ", ha dichiarato. "Novak Djokovic, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas: sono tutti magri, molto alti, servono bene e generano grande potenza", ha sottolineato Mouratoglu. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: "Lui è l'unica eccezione..."

In questa notizia si parla di: mouratoglu - carlos - alcaraz - endorsement

Carlos Alcaraz, l'endorsement di Mouratoglu: Lui è l'unica eccezione... | .it; Jannik Sinner, Federica Pellegrini rincara la dose: Sono due giorni che... | .it; Jannik Sinner, Nick Kyrgios senza vergogna: Non è una parodia | .it.

Sinner o Alcaraz? Mouratoglou si schiera: "L'unica eccezione è lui". E spiega il perché - L'esperto super coach francese analizza le caratteristiche dei campioni, sbilanciandosi. Da sport.virgilio.it

Mouratoglou e la citazione su Sinner che fa discutere: "Il tennis moderno? L’unica eccezione è Alcaraz..." - Nel panorama del tennis moderno, la fisicità sta assumendo un ruolo sempre più centrale. msn.com scrive