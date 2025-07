Caporalato e sfruttamento dei lavoratori da parte dei marchi del lusso la ministra Calderone in Aula dopo il caso Loro Piana | Saremo intransigenti

Un sistema di produzione composto da “catene di appalti che per garantire il profitto si basano sullo sfruttamento dei lavoratori con condizioni di lavoro irregolari, basse retribuzioni, contribuzioni non versate, inadempienza delle norme sulla sicurezza”. È con queste parole che il deputato Marco Grimaldi (Alleanza Verdi e Sinistra) ha portato oggi alla Camera, durante il Question Time, il problema delle condizioni di lavoro nella moda italiana direttamente sul tavolo della ministra del Lavoro, Marina Calderone. Una domanda che arriva al culmine di mesi di inchieste giudiziarie e giornalistiche che hanno messo in luce un sistema di “ caporalato e condizioni di sfruttamento inaccettabili” nelle filiere produttive di alcuni dei più grandi nomi del lusso globale, tra cui Loro Piana e Giorgio Armani Operations (entrambe poste in amministrazione giudiziaria), ma con indagini che negli ultimi mesi hanno toccato anche Dior e Valentino, e vertenze sindacali accese come quella alla Manifattura San Maurizio del gruppo Max Mara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caporalato e sfruttamento dei lavoratori da parte dei marchi del lusso, la ministra Calderone in Aula dopo il caso Loro Piana: “Saremo intransigenti”

In questa notizia si parla di: sfruttamento - lavoratori - ministra - calderone

Il rapporto con i lavoratori migranti e un rischio sfruttamento - ARezzo, 30 giugno 2025 – Il rapporto con i lavoratori migranti ea rischio sfruttamento Corso di formazione Cgil il 2 luglio nella sede aretina 2 luglio.

Lotta allo sfruttamento, ora i lavoratori ‘collaborano’. E arrivano i permessi di soggiorno - Prato, 18 maggio 2025 – Permessi di soggiorno e protezione per chi collabora con la giustizia. E’ grazie a questo che negli ultimi mesi è cresciuto in maniera significativa il numero di lavoratori sfruttati in provincia di Prato che scelgono di ribellarsi e denunciare i propri aguzzini.

Settore dell'agroindustria in agitazione: lavoratori in piazza contro lo sfruttamento - I lavoratori dell’agroindustria si ritroveranno in presidio lunedì 26 maggio alle ore 10.30 in piazza Ordelaffi a Forlì per, spiega in una nota la Cgil, "richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi dello sfruttamento e del bisogno di sicurezza sul lavoro che riguardano in particolare.

Tensione dopo le denunce delle operaie Max Mara: Grimaldi (Avs) chiama in causa la ministra Calderone sul caso di sfruttamento Vai su Facebook

Si svolge oggi il question time con tre ministri trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di @Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il Vai su X

Il Ministro Calderone all’incontro “Lavoro, occupazione, futuro”; Giornata della legalità , incontro di FdI a palazzo Campanella con la ministra Calderone; Il Ministro del Lavoro Marina Calderone sarà a Reggio Calabria.

Question time alla Camera con i ministri Nordio, Urso e Calderone - La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sulle iniziative per il contrasto del fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori nel settore del te ... Scrive ansa.it

Question time a montecitorio: i ministri elvira calderone, adolfo urso e carlo nordio rispondono sui temi lavoro, industria e giustizia - Focus sull’intervento del ministro del lavoro marina elvira calderone Marina Elvira Calderone ha risposto a diverse interrogazioni riguardanti lo sfruttamento nel tessile e nella moda e le condizioni ... Come scrive gaeta.it