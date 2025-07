Campo da basket piazza e attrezzature sportive | il nuovo spazio dedicato allo sport tra il Piano e le Grazie

Ancona - Un nuovo spazio dedicato allo sport e all’aggregazione sorgerĂ a breve in via Moroder, a servizio dei quartieri Grazie e Piano San Lazzaro. Il Comune di Ancona ha infatti ottenuto un finanziamento di 200 mila euro grazie al bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministro per lo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: sport - grazie - dedicato - spazio

Oltre mille ragazzi a scuola di inclusione grazie allo sport a Possagno - Un mosaico di volti, di giochi, di colori e di sorrisi. Si è aperta stamane a Possagno, la prima delle due giornate dell’inclusione della quinta edizione di 6InSuperAbile sul motto “includi e supera le abilità ”.

Pierre Gasly: «La F1 ha capito come lo sport oggi viva grazie alle personalità » - Pierre Gasly non è mai stato un pilota lineare nei suoi percorsi. Fin dagli esordi in Formula 1 nel 2017 la sua carriera è stata un susseguirsi di curve impreviste, accelerazioni improvvise e brusche frenate.

Classifica Sole 24 Ore: Lecco è la città ideale dei bambini, grazie a sport e istruzione - Lecco – E’ Lecco la provincia italiana ideale per i bambini. A certificarlo è l'indagine 2025 sulla 'Qualità della vita' del Sole 24 Ore per indici generazionali, presentata ieri domenica 25 maggio al Festival dell'Economia di Trento.

Grazie al Corriere dello Sport - Stadio e a Damiano Montanari per lo spazio dedicato alla nostra SG e all'accordo quadriennale con Fortitudo Pallacanestro. Un articolo che racconta il valore della collaborazione, del lavoro quotidiano in palestra e dell'identitĂ Vai su Facebook

Campo da basket, piazza e attrezzature sportive: il nuovo spazio dedicato allo sport tra il Piano e le Grazie; NUOVO CAMPETTO DA BASKET TRA IL PIANO E LE GRAZIE - COMUNE DI ANCONA UFFICIO STAMPA; Quartieri, a Villa Gaida una nuova area dedicata a sport e socialitĂ .

Kinesis Sport apre a Seregno: un nuovo centro di fisioterapia, benessere e riabilitazione personalizzata - Il nuovo centro Kinesis Sport a Seregno unisce approccio multidisciplinare, tecnologie avanzate e attenzione al paziente. monzaindiretta.it scrive

Polo culturale, nuova piazza e spazio dedicato allo sport. Così ... - Ora, grazie a uno stanziamento di 2 milioni e 190 mila euro, il Comune vuole portare a compimento l’opera. Lo riporta ilmessaggero.it