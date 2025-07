california il mistero dei pavoni scomparsi dal giardino di un hotel

In California si indaga sulla misteriosa scomparsa di pavoni dal parco di uno storico hotel. Il Ryde Hotel, nella contea di Sacramento, infatti, ha riferito che numerosi uccelli sono scomparsi dopo che due uomini sono stati visti da un ospite caricare un pavone in una cassa e in un camion. Gli uccelli colorati passeggiano da sempre nei giardini, nella hall e persino nelle sale dei matrimoni. Le autorità sospettano che i furti possano avere intenti criminali, forse per vendere gli uccelli o usarli in circoli illegali di combattimenti di galli. I pavoni maschi, infatti, possono fruttare migliaia di dollari. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

