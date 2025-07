Tornato in Italia, Calhanoglu ha posto fine alle speculazioni: resterà all’Inter. Lo riporta Il Messaggero, sottolineando come il centrocampista turco abbia ribadito la propria decisione al rientro dagli impegni internazionali: « Archiviato il botta e risposta con Lautaro Martinez, al termine del Mondiale per club, Hakan Calhanoglu è tornato in Italia. Alla Pinetina, dopo le varie voci di un suo trasferimento prima al Galatasaray e poi al Fenerbahce, il regista neroazzurro ha parlato con i cronisti che lo aspettavano fuori dai cancelli». Di seguito le sue dichiarazioni. La situazione con Lautaro? «Ho già parlato con Lautaro, non c’è problema, è tutto chiarito. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calhanoglu: «sono un giocatore dell’Inter e voglio continuare qui»