Calhanoglu Inter si calmano le acque? Ritorno ad Appiano e messaggio social | Rieccoci di nuovo

Calhanoglu Inter, il centrocampista turco torna ad Appiano e spegne definitivamente le voci di addio dopo settimane di rumors. Hakan Calhanoglu è tornato oggi ad Appiano Gentile, mettendo fine, con poche parole ma molto chiare, al lungo tormentone estivo sul suo futuro. Il centrocampista turco ha scelto di parlare con i fatti, presentandosi al raduno dell’ Inter e mostrandosi sereno e motivato, pronto a cominciare la nuova stagione sotto la guida di Cristian Chivu. Le voci di un possibile addio, rimbalzate insistentemente dalla Turchia per settimane, lo avevano accostato prima al Galatasaray, poi al Fenerbahce. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calhanoglu Inter, si calmano le acque? Ritorno ad Appiano e messaggio social: «Rieccoci di nuovo»

In questa notizia si parla di: appiano - calhanoglu - inter - calmano

Non solo Calhanoglu! Chivu vuole trattenere anche Frattesi. La situazione in vista del raduno ad Appiano Gentile - di Redazione Non solo Calhanoglu! Chivu vuole trattenere anche Frattesi. La situazione in vista del raduno ad Appiano Gentile.

Calhanoglu dice Inter: oggi sarà ad Appiano. E adesso la pace con Lautaro - L'agente del turco conferma che Hakan non si muove: "Rimane ed è felice". Ma andrà sanata la frattura col capitano

Ultimissime Inter LIVE: fine della telenovela Calhanoglu, oggi si aprono i cancelli di Appiano per il ritiro - di Redazione Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie piĂą importanti in casa nerazzurra.

? Tra domani e giovedì si definirà una volta per tutte il futuro di Calhanoglu. L’Inter si è stufata di attendere proposte che alla fine non arrivano mai, entro sabato 26, inizio del ritiro nerazzurro, la chiusura della questione, o dentro o fuori definitivo. - Gazz Vai su Facebook

Bomba clamorosa: la Juventus sonda Marcus Thuram dell'Inter; Calhanoglu resta, e per ora non è il solo. Inter, rinnovamento a rilento; Inter, Calhanoglu è tornato ad Appiano: Vi dico cosa farò con Lautaro.

Inter, Calhanoglu torna ad Appiano: "Resto qui, tutto chiarito con Lautaro" - I primi giocatori dell'Inter si sono ritrovati ad Appiano Gentile, in vista del vero e proprio raduno previsto per sabato 26 giugno. Riporta sport.sky.it

Calhanoglu ora nega la frattura con l’Inter: “Voglio vincere qui. Lautaro? Appena torna ci abbracceremo”. Le tappe del caso - O meglio, dalle ultime parole di Hakan Calhanoglu sembra essere così. Secondo ilfattoquotidiano.it