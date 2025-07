Calhanoglu così Karan | È stato ingannato è stanco! Mi ha detto questo

Sul caso Calhanoglu è intervenuto l’ex giocatore Umit Karan. Amico di Calha, ha parlato in questo modo del mese e mezzo turbolento del regista dell’Inter. PERMANENZA – La vicenda Hakan Calhanoglu è sicuramente la telenovela dell’estate. Il regista turco ha vissuto un mese e mezzo molto turbolento. Prima il Galatasaray, poi il Fenerbahce: niente di tutto questo. Come confermato anche dal suo agente Gordon Stipic, il giocatore rimarrà a Milano e giocherà ancora per l’Inter. STRESSATO – A proposito di Calha, nelle ultime ore ha parlato l’ex giocatore turco e amico di Hakan Umit Karan. Ecco le sue parole espresse a EKOL TV: « Ho parlato con Hakan Calhanoglu, l’hanno ingannato scrivendo del Fenerbahçe. 🔗 Leggi su Inter-news.it

