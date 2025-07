Calderone | Il diritto di sciopero si confronta con altri diritti come quello del circolo delle merci – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2025 “Certamente il diritto di sciopero nella sua legittimitĂ incontra dei limiti nel confronto con altri diritti, come nel caso dei servizi pubblici essenziali. La normativa vigente, la legge 146 del 90, prevede non a caso un bilanciamento tra l'esercizio delle legittime rivendicazioni dei lavoratori e l'esigenza di garantire la continuitĂ delle prestazioni per la collettivitĂ . Ogni iniziativa deve essere valutata con rigore alla luce del quadro normativo, nel rispetto delle prerogative delle istituzioni, con attenzione alla compatibilitĂ tra l'interesse dei lavoratori e la tutela dell'interesse generale. 🔗 Leggi su Open.online